Advertisements
شاهد.. البوستر الدعائي للدورة الـ 3 من أيام القاهرة الدولي للمونودراما (صورة)
الأحد 02/فبراير/2020 - 06:49 ص
Advertisements
Advertisements
أطلقت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما البوستر الدعائي للدورة الثالثة للمهرجان المقرر عقده في الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الحالي.
ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان على مسرح الدكتورة هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم.
وقال الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما إن البوستر من تصميم الفنان محمد الكومي، وأن الدورة الثالثة سوف تشهد مشاركة اكثر من ١٥ عرض من دول أوروبية و عربية وإفريقية.
Advertisements