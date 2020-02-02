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الأهلي ينتظر صدام ناري.. بعدالتأهل لربع نهائي أفريقيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:50 ص
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بوابة الفجر
هيثم موسى
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خطف النادي الأهلي نقطة ثمينة مساء أمس السبت من أنياب الهلال السوداني،بعد أن خرج بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي أثارت غضب شعب الهلال السوداني في أم درمان.

ونجح الأهلي بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كثاني المجموعة خلف النجم الساحلي الذي فاز في نفس الوقت على فريق بلاتنيوم.

ووضع الأهلي نفسه في مأزق بعد أن أهدر لاعبيه فرصه تسجيل الهدف الثاني وقتل الأمل بالنسبة لفريق الهلال السوداني، خاصة بعد أن ضياع انفرادين لمحمد مجدي قفشة، ومحمود كهربا.

الأمر الذي أدى إلى صقوط المارد الحمر في المركز الثاني ليواجه في مباريات ربع نهائي البطولة، متصدر باقي المجموعات.

وينتظر الأهلي مواجهات نارية، حيث سيلتقي مع أحد الفرق الثلاثة:

1_ مازيمبي الكونغولي (متصدر المجموعة الأولى).

2_ ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، (متصدر المجموعة الثالثة).

3_ والترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة). وتقام قرعة الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأربعاء المقبل، في القاهرة. وتأهلت أندية مازيمبي والترجي وصن داونز والنجم الساحلي كمتصدرين لترتيب المجموعات، بينما جاءت أندية الزمالك والأهلي والوداد المغربي والرجاء في المركز الثاني.
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