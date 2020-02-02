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هجوم على رامي عياش بسبب تصرفه مع معجب

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:57 ص
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بوابة الفجر
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تعرض الفنان رامي عياش، إلى هجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن رد على معجب سأله بالإنجليزية: "هل أنت مطرب؟" قائلًا له: "أنا راقص". 
 
إجابة عياش، أطلقت موجة من الانتقادات حيث رأى بعض المتابعين أن رد الفنان، يعبر عن الغرور فيما اعتبر آخرون أنها إجابة عفوية وطريفة.
 
ويشار إلى أن رامي عياش لفت الأنظار إليه مؤخرًا بإطلالاته الأنيقة جداً والتي أظهرها من خلال صور نشرها على حسابه الخاص على التطبيق.


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الكلمات المفتاحية

مطرب فنان رامي عياش

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