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محام يكشف العقوبة المنتظرة لقاتل نجل الإعلامية مروة ميمي

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:49 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قال أيمن محفوظ، المحامي، إن حادث مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي، يؤكد على الإهمال الجسيم الذي نواجهه حاليا، وأدى لفقدان شاب في مقتبل عمره.

وأضاف محفوظ، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ هي الإرادة وهل كان يقصد القتل أم لا.

وأوضح أن جريمة القتل التي تمت وفقا لتحقيقات النيابة، كانت نتيجة لمداعبة بين الشابين، ما أدى لمقتل أحدهما، وهنا تكون القضية انتفت من القتل العمد، وتقع تحت بند القتل الخطأ طبقا لقانون العقوبات، لافتا إلىأن هناك جريمة أخرى ارتكبها القاتل، وهي حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة.

وتابع: والد الطفل القاتل سيكون شريكًا في الجريمة، لأنه ساهم بإهماله بتسليم نجله مسدسًا به طلقات أدت لمقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.
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نجل مروة ميمي مروة ميمي اخبار

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