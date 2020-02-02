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مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 2-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:28 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 2-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق توتنهام هوتسبير اليوم الأحد 2 من شهر فبراير الجاري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام :-

مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 2-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق توتنهام هوتسبير في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

نتيجة مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي :-

مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 2-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع وكانت الجولة الخامسة والعشرون قد بدأت بالأمس، حيث واصل انتصاراته بالدوري الانجليزي الممتاز، وحقق الفوز على فريق ساوثهامبتون بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الماضية :-

مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 2-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، بينما فاز فريق توتنهام هوتسبير على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 2-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع
مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 2-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع
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