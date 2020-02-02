

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام Live Man city يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق توتنهام هوتسبير اليوم الأحد 2 من شهر فبراير الجاري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات ال

جولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام :-



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام Live Man city وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق توتنهام هوتسبير في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.



نتيجة مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي :-



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام Live Man city وكانت الجولة الخامسة والعشرون قد بدأت بالأمس، حيث واصل انتصاراته بالدوري الانجليزي الممتاز، وحقق الفوز على فريق ساوثهامبتون بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد.



نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الماضية :-



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام Live Man city وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، بينما فاز فريق توتنهام هوتسبير على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.