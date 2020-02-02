مستشار ترامب: الفلسطينيون يخسرون في هذه الحالة (فيديو)



وأوضح "كوشنر"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي"، أن أول خاسر هو الشعب الفلسطيني لأنه يبحث عن حياة كريمة في كل الأحوال، ويريدون أن تصبح لديهم استثمارات، وأن يتمكنوا من الصلاة في المسجد الأقصى بحرية كاملة، معلقا: "إذا لم يجلسوا على طاولة المفاوضات فإنهم لن يحصلوا على هذه الحقوق".



وأشار مستشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الخاسر الثاني في حال رفض الشعب الفلسطيني لخطة السلام سيكون الدول الإقليمية المجاورة لفلسطين، حيث أنها تعمل على تحسين حياة مواطنيها، وأوضاعها الاقتصادية، وإذا استمر هذا الصراع فإن الشرق الأوسط لن يكون قادرا على التعافي.

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في حالة رفض الشعب الفلسطيني خطة السلام الأمريكية، سيكون هناك خاسران بشكل كبير ويتأثران بهذا الرفض وتبعياته.