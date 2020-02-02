عاجل.. زلزال يضرب تركيا

ضرب زلزال، شمالي غرب تركيا، اليوم الأحد، على عمق 7.03 كم، وعلى بعد 24.4 كم من بحر مرمرة.



وكشفت صحيفة "يني شفق"، أن الزلزال بقوة 3.5 درجة ريختر، وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، إنه وقع قبالة تكيرداغ شمالي غرب البلاد.



الجدير بالذكر أن تركيا تعرضت منذ أيام لزلزال آخر، أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.