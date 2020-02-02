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مستشار ترامب يهدد الفلسطينيين بقطع المعونة (فيديو)

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:48 ص
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جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
أشرقت حفني
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قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه التقى مع الفلسطينيين 4 مرات قبل إعلان الخطة الأمريكية للسلام، وجلس مع مسؤولين رفيعي المستوى لبحث إنهاء الصراع بين الطرفين.

وأضاف "كوشنر"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي"، أنه أمضى وقتا طويلا في التباحث والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لبحث إمكانية إنهاء الصراع مع الفلسطينيين، والوصول لحل وسط.

وتابع مستشار الرئيس الأمريكي: الفلسطينيون لم تعجبهم حقيقة أننا طلبنا منهم التعامل بمرونة أكثر في المفاوضات، وأننا لم نعمل بالطريقة التي عمل بها غيرنا من قبل، فانتقدوا أمريكا وقالوا أشياء غير منطقية، معقبا: الإدارة الأمريكية أكدت أنه في حال استمراراهم في انتقاد أمريكا، فإنها ستقطع عليهم المعونة، لأننا لا يمكننا أن نرسل معونة لدولة تنتقدنا.
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عمرو أديب توك شو ترامب اخبار

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