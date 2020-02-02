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مهندس صفقة القرن يكشف عن نصيحة السيسي لحل القضية الفلسطينية

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:23 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أشرقت حفني
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قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يوصف بأنه "مهندس صفقة القرن"، إنه عندما تقابل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة أكد له، أنه لا يمكننا حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

وأضاف "كوشنر"، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي"، السبت، أن الشعب الفلسطيني يصر على الحصول على حقوقه في إقامة دولة فلسطينية، لأن هذا أمرًا مهمًا لهم وللعالم العربي ككل.

وتابع مستشار الرئيس الأمريكي: الشعب الفلسطيني يعاني الآن، وعلينا إيجاد طريقة للتقدم للأمام بالمفاوضات بين الطرفين، وما استطعنا فعله هو أن نجعل إسرائيل توافق على إقامة دولة ومحددات يتم على أساسها رسم الحدود بينهما.
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الكلمات المفتاحية

صفقه القرن جاريد كوشنر السيسي اخبار

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