بالأرقام.. فايلر مع الأهلي يتخطي حواجز جوزيه

يرى فيه البعض أنه خليفة البرتغالي مانويل جوزيه الذي سيعيد الأهلي لأمجاده السابقة وتاريخه المشرف محليًا وقاريًا.





هو السويسري رينيه فايلر الذي استطاع أن يعيد جزءًا من أمجاد جوزيه مع الأهلي بالإضافة إلى جملة "لأول مرة" التي ترددت بشكل كبير أثناء ولايته.





لأول مرة يفوز خارج أرضه إفريقيًا

استطاع أن يكسر عقدة خارج الديار، ونجح في الفوز على كانو سبورت، بعد أن كان آخر لقاء فاز به الأهلي خارج أرضه عام 2018، أمام الترجي، والذي انتهى بفوز الأحمر بهدف دون رد.





إذ أن الأهلي حينها وقبل مباراة كانو، لم يحقق الفوز خارج الديار، منذ 8 لقاءات، حيث أن الأحمر في آخر 13 لقاء خاضهم خارج أرضه، تمكن من الفوز في 4 لقاءات فقط، وتعادل في لقائين، وخسر في 7لقاءات.





حقق 12 فوز على التوالي

استطاع فايلر أن يقود الأهلي للفوز بـ12 مباراة متتالية في الدوري لأول مرة منذ سنوات، إذ أن هذا الأمر الذي لم يتكرر منذ موسم 2002-2003.





فايلر منذ تحقيقه الفوز حتى الجولة السابعة وكل مباراة يعادل بها رقم سابق حدث منذ سنوات عدة.





التسجيل أمام الهلال في السودان

الأهلي نجح في تسجيل هدف على أرض الهلال لأول مرة، إذ أنه لم يحدث قط في تاريخ مواجهاتهما، إذ أنهما التقيا في 3 مواجهات سابقة، انتهى لقائين بالتعادل السلبي، وآخر حسم لصالح الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.





كسر عقدة البداية في الدوري المحلي

ونجح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، من كسر عقدة لازمت الأحمر لمدة موسمين في الدوري، حيث أن الأحمر لم يتمكن من الفوز في المباراة الافتتاحية لموسمين متتاليين 2017-2018، و2018-2019.





الأهلي افتتح الموسم الماضي بتعادل إيجابي أمام الإسماعيلي بهدف، وفي الموسم قبل الماضي، بنفس النتيجة أمام طلائع الجيش.





الاقوى هجومياً ودفاعيًا





فريق الأهلي لم يكسر حاجز الثلاثين هدف منذ سنوات كثيرة في أول 12 مباراة، إذ أنه في آخر 10 سنوات أقصى عدد أهداف وصل إليه هو 28 هدف في موسم 2017-2018، والأقوى دفاعيًا كان الأقرب موسم 2016-2017 عندما تلقى 3 أهداف فقط، وهذا أقل رقم وصل إليه.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم السادس من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويسعى فايلر لكسر هذه العقدة وتحقيق الفوز لأول مرة أيضًا منذ موسم 2017-2018، إذ أن الأحمر في آخر 4 مواجهات أمامه خسرهم.





بالإضافة إلى أنه سيكون الفوز الأول أمام بيراميدز بمسماه الجديد، إذ أنهما تواجها 3 مرات لم يفز الأهلي.

ويتبقى له 5 انتصارات ليصل لرقم 17 فوز متتالي دون هزيمة في الدوري والذي حققه الأهلي موسم 2004-2005.



