الولايات المتحدة تزف بشرى سارة للسودان.. عمرو أديب يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك أحاديثًا في الولايات المتحدة الأمريكية تدور حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، السبت، أنه يتم الحديث أيضا عن رفع اسم السودان من الدول الممنوع على مواطنيها الحصول على "اللوتري"، والـ"جرين كارد".



وأشار إلى أن هذا الأمر سوف يتم قريبًا، ويفيد دولة السودان في الكثير من الأمور، ومنها الحصول على مساعدات.