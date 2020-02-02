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مهندس صفقة القرن يكشف عن موقع عاصمة فلسطين في الخطة

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:19 ص
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جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
أشرقت حفني
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قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروف بأنه "مهندس صفقة القرن"، إنه لكي نتحرك للأمام فيما يخص الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجب على الطرفين تقديم تنازلات، لكن كلا الجانبين لم يظهرا أي مرونة خلال المفاوضات التي تمت على مدار أخر عشر سنوات.

وأضاف كوشنر، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي"، أن الوضع الحالي والبقاء عليه أمر صعب على الشعب الفلسطيني، وأدى للتطرف، واستخدام الجهاديين لهذا العذر لممارسة التطرف والإرهاب.

وأكد وشدد مهندس خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، على ضرورة الوصول لحل وسط بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وإيجاد طريقة يستطيع من خلالها الشعب الفلسطيني أن يعيش حياة رائعة، مضيفا: يمكن للشعب الفلسطيني اتخاذ القدس الشرقية عاصمة لهم.
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فلسطين صفقه القرن جاريد كوشنر اخبار

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