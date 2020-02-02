مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر يلتقي نادي برشلونة نظيره ليفانتي، غدا الأحد، في إطار مباريات الجولة 22 مباريات إياب الدوري الأسباني .





مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي

تقام مبارة برشلونة ضد ليفانتي على ملعب "كامب نو" في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.





مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق يوسف سيف.





مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر ترتيب الفريقين بجدول الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق برشلونة المركز الثاني في الدوري الأسباني برصيد 43 نقطة حصيلة لعب 21 مباراة، بينما يتصدر ليفانتي المركز الـ13 برصيد 21 نقطة حصيلة لعب 26 مباراة.



