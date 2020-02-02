ظهور جديد للهضبة عمرو دياب برفقة دينا الشربيني (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للهضبة عمرو دياب بصحبة الفنانة الشابة دينا الشربيني في أحد المناسبات الخاصة,





وانتشرت الصورة فور الكشف عنها بين رواد السوشيال ميديا حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بإطلالة النجمين.

ورجح عدد من عشاق الهضبة إلتقاط الصورة في إحدى المناسبات الخاصة.



"هيعيش يفتكرني"

وحقق برومو أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "هيعيش يفتكرني"، نجاحًا فور طرحه قبل أيام قليلة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





واقتربت مشاهدات البرومو منذ طرحه في 29 يناير الجاري وحتى الآن أكثر من تحقيق مليون مشاهدة.





كان عمرو دياب، أعلن عن برومو الفيديو كليب، من خلال تغريدة عبر "تويتر" قائلا: "خليك اول واحد يسمع برومو اغنية "هيعيش يفتكرني" أول اغنية من ألبوم عمرو_دياب الجديد ٢٠٢٠ "سهران" وانتظروا الألبوم الكامل يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠".