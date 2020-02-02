الحكومة تعلن أعداد المصريين الراغبين في العودة من الصين



وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليلن ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن السلطات المصرية بدأت تطبيق الحجر الصحي على القادمين من الدول التي ظهر بها الفيروس، ومن يثبت عليه الأعراض يتم متابعة حالته الصحية للتأكد من إصابته بالفيروس أم لا.



وأوضح أن قرار عودة المواطنين المصريين من ووهان الصينية هو اختياري ومن يريد العودة عليه التواصل مع السفارة المصرية ببكين ومن يريد الاستمرار في البقاء هناك فيكون قراره ويحترم، مشيرًأ إلى أن أعداد المصريين المتواجدين في ووهان الصينية التي انتشر بها فيروس كورونا هو 345 مصريًا، والذين أبدوا رغبتهم في العودة هم 306 مواطنين مصريين.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لتحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.