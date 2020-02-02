لماذا تم إذاعة اجتماع وزراء الخارجية العرب على الهواء؟



وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي" أن الجلسة المغلقة لاعتماد القرار استغرقت 10 دقائق، وتم إعلان نتائجها مباشرة بعد انتهاء الجلسة، موضحا أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، أكد أنه سيذهب لمجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي لشرح موقفه بالكامل ويطلب الدعم للقضية الفلسطينية كخطوة دبلوماسية.





وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن بداية بناء الموقف السياسي الداعم لفلسطين بدأ اليوم من الحاضنة العربية لهذه القضية، وهي جامعة الدول العربية، مضيفا: نسعى لبناء حاضنة دولية للقضية الفلسطينية لمواجهة الضغط الأمريكي والإسرائيلي؛ بشأن الخطة الأمريكية للسلام التي تم إقرارها على أنها مرجعية السلام الجديدة، وهو ما رفضه الفلسطينيون.

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن قرار إذاعة جلسة اجتماع وزراء الخارجية العرب، لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام، على الهواء، كان باتفاق الجميع، معلقا: "لم يكن هناك شيء سري، وهذا يعزز من مصداقية الاجتماع".