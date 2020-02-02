أستاذ علوم سياسية: إسرائيل بدأت تنفيذ خطة 2050 لتهويد القدس



وأضاف فهمي، خلال استضافته مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن هناك شقين يجب الحديث عنهما بشأن القضية الفلسطينية، أولهما هو الجزء المعلن والمتعلق بالخطة التي طرحتها أمريكا قبل أيام، والثاني هي المفاوضات التي تتم بين الجانبين منذ سنوات من أجل التوصل لحل ينهي النزاع العربي الإسرائيلي.



وأشار إلى أننا اليوم أمام خطة لتهويد القدس بالكامل، وكان لدى الإسرائيلين خطة للتهويد لعام 2020، وتم تنفيذها بالكامل ويتم الآن الإعداد لتنفيذ خطة 2050، وهي لتهويد القدس بالكامل بدون أي عرب، وتم تحديدها منذ 4 أشهر، وجاري العمل فيها على إجلاء كامل للعائلات العربية من القدس.

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العرب مروا بتاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي لسنوات طويلة، وأضعنا فرص كثيرة، في مفاوضات مثل مينا هاوس وكامب ديفيد وكامب ديفيد 2 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، لافتا إلى أنه كان هناك بعض التحفظات في هذه المفاوضات فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، ولولا دور مصر الهام لكان الفلسطينيون وقعوا على وثيقة التخلي تماما عن القدس.