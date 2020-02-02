صلاح محسن يوجه رسالة نارية لنجم الزمالك

تحدث صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي سموحة، عن علاقته بمصطفى محمد، نجم نادي الزمالك، وصديقه بالمنتخب الأولمبي.





وقال صلاح محسن خلال لقاء خاص في برنامج "نمبر وان" على فضائية "النهار": "مصطفى محمد لاعب جيد ويعمل على نفسه جيدًا وأتمنى له التوفيق".





وتابع: "أنا احترم قرارت كابتن شوقي غريب ولكن اتمنى مشاركتي في مركز المهاجم الصريح".





وأتم: "كابت شوقي غريب لم ينصحني الإعارة والقرار جاء من أجل اللعب والمشاركة"