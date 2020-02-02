تعرف على مبادرة "الحد من انتقال العدوى".. وتفاصيل الكتاب الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق مبادرة الحد من انتشار العدوى، فى 17 محافظة حتى الآن؛ جاءوا كالتالي: "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بنى سويف، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، المنيا، قنا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء ومرسى مطروح".



وتهدف المبادرة لنشر الوعى بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، مرورا بعدد كبير من صالونات التجميل، والنوادى الصحية منذ انطلاق المبادرة، بالإضافة للقضاء على بؤر العدوى فى صالونات التجميل والنوادى الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل عدوى الفيروسات الكبدية".



كتاب دوري للمحافظات

كان الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، قد قال إن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية، تضمنت التالي:



1- استخدام الأدوات المستخدمة من "شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها"، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها.



2- استخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى.



3- ضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحى.



4- توضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.



وأكد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أنه فى حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.



يذكر أنه تم عقد ندوات تثقيفية للمهنيين لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات، ووضع ملصقات تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية.

