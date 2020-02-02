الآثار تكشف عن تفاصيل إنشاء ممشى من المتحف الكبير للأهرامات

وأضاف عيسى، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك مجهود كبير من وزير السياحة والآثار لظهور الآثار المصرية بالشكل الذي يليق بها، معلقا: "بعض الخدمات السيايحة في بعض المناطق الأثرية كانت سيئة للغاية".



وتابع المدير العام للشؤون التنفيذية لنقل الآثار : "نحترم دخول قطاع القطاع الخاص في مجال السياحة والتطوير السياحي، والذي يتمثل في إدارة شركات القطاع الخاص للخدمات السياحية التي تدعم تقديم الخدمات للسياح الأجانب، و جار العمل على إنشاء مطارًا قريبًا من المتحف الكبير، ومنطقة الأهرامات، وهو مطار "سفنكس" على بعد يتراوح من 6 إلى 7 كيلو مترات.