دي ماريا : ميسي الأفضل ورونالدو وحش

قارن الأرجنتيني آنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بين نجوم الكرة الذين لعب بجوارهم طوال مشواره الكروي وأكد أن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يعتبر الأفضل وأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق وحش على أرض الملعب، كما قام دي ماريا بوصف كل نجم لعب بجانبه طوال مشواره الكروي أبرزهم نيمار ومبابي وإبراهيموفيتش.



