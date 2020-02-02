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صلاح محسن: "لو رجع بيا الزمن هوقع للأهلي تاني"

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:19 ص
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صلاح محسن
صلاح محسن
ريهام عبد المحسن
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كشف صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي سموحة، عن أسباب تفصيله التوقيع للنادي الأهلي.

وقال صلاح محسن خلال لقاء خاص في برنامج "نمبر وان" على فضائية "النهار": "الأهلي نادي كبير وأي لاعب يحلم بالانتقال إلى الأهلي وغير ندمان على التوقيع للأهلي ولو رجع بيا الزمن هوقع للاهلي تاني".

وتابع صلاح محسن: "فضلت سموحة على إنبي وانتقلت لسموحة من أجل العودة للمشاركة من جديد، والمنافسة مع حسام حسن لصالح الفريق السكندري".
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الكلمات المفتاحية

صلاح محسن سموحه دوري مصري الأهلي

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