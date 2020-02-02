صلاح محسن: "لو رجع بيا الزمن هوقع للأهلي تاني"

وقال صلاح محسن خلال لقاء خاص في برنامج "نمبر وان" على فضائية "النهار": "الأهلي نادي كبير وأي لاعب يحلم بالانتقال إلى الأهلي وغير ندمان على التوقيع للأهلي ولو رجع بيا الزمن هوقع للاهلي تاني".

وقال صلاح محسن خلال لقاء خاص في برنامج "نمبر وان" على فضائية "النهار": "الأهلي نادي كبير وأي لاعب يحلم بالانتقال إلى الأهلي وغير ندمان على التوقيع للأهلي ولو رجع بيا الزمن هوقع للاهلي تاني".