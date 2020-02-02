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وزير الآثار يكشف عن تفاصيل موكب المومياوات الملكية: سنبهر العالم

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:59 ص
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وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
أشرقت حفني
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه سيعمل على إبهار العالم بالحضارة المصرية خلال هذا العام، من خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير قبل احتفالات رأس السنة المقبلة، بالإضافة إلى إقامة موكب لنقل المومياوات الملكية سيتحدث عنه العالم كما وصفه.

وأضاف "العناني"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن موكب نقل المومياوات الملكية سينطلق من ميدان التحرير، وسيضم 22 سيارة بطراز مصري قديم، مع وجود خيول وعجلات حربية، وأشخاص يرتدون ملابس فرعونية.

وكشف وزير السياحة والآثار، عن خطة سير الموكب، وأنه سيتم المرور على ميدان التحرير حيث ستوجد المسلة في أشهر ميادين العالم، ثم تسير في اتجاه النيل ثم إلى متحف الحضارة، معلقا: "الحدث ده العالم كله هيتكلم عليه".
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والأثار اخبار آثار

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