عاجل.. ارتفاع جديد في ضحايا فيروس كورونا بالصين

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 304 حالة وفاة، بعد أن سجلت عشرات حالات الوفاة في إقليم هوبي، السبت.



وأفادت قناة العربية في خبر عاجل، أن عدد الإصابات ارتفع مرة أخرى ليسجل 14 ألف حالة.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.