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في عيد ميلاد ساندرا نشأت.. تعرف على أولى تجاربها في الإخراج

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:15 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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تحتفل اليوم الأحد الساحة الفنية بعيد ميلاد المخرجة ساندرا نشأت، التي أخرجت العديد من الافلام الناجحة والتي تركت بصمة في الوسط الفني وأثرت في الجمهور.

نشأتها
ولدت المخرجة ساندرا نشأت، 2 فبراير 1970 بالقاهرة والتحقت بالمعهد العالي للسينما عام 1992، ثم عام 1993 حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية.

عن حياتها الزوجية
تزوجت ساندرا، من ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة وليرس البلجيكي.

بدايتها في الإخراج
بدأت ساندرا، مشوارها كمخرجة من خلال فيلم قصير بعنوان "آخر شتا"، ثم إخرجت فيلم تسجيلي بعنوان "الموفيولا" عن المونتير "كمال او العلا"، وبعد ذلك اتجهت لإخراج الافلام الطويلة فكان أول فيلم طويل أخرجته عام 1993 بعنوان "مبروك وبلبل" للفنان يحي الفخراني، ثم قررت التجربه مرة أخرى وإخرجت عام 1999 فيلم بعنوان "مبروك وبلبل" من تأليف وليد يوسف وبطولة منى زكي وكريم عبد العزيز وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، ثم توالت في إخراج العديد من الأفلام من ضمنها فيلم حرامية "في كي جي تو".

أهم فيديو كليب قامت بإخراجه
لم تقتصر المخرجة ساندرا نشأت، على إخراج الافلام فقط بل أخرجت فيديو كليب من أهمهم أغنية "لماذا" للفنانة غادة رجب، وأغنية "فاكرك يا ناسيني" للفنان محمد فؤاد، و"أصعب حب" للفنان خالد حجاج.

أهم أفلامها القصيرة
قدمت العديد من الأفلام القصيرة ومن ضمنها فيلم شارك وبحلم.

أهم أفلامها الطويلة
أخرجت العديد من الأفلام الطويلة التي تركت بصمة في الوسط الفني من ضمنهم فيلم "المصلحة"، و"حرامية في تايلاند"، "ليه خلتني أحبك"، "مسجون ترانزيت"، "ملاكي إسكندرية"، "الرهينة".



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