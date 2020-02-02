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وزير الآثار يعلن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:04 ص
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المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أشرقت حفني
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كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن قيمة تذاكر المتحف المصري الكبير والمقرر افتتاحه بالتزامن مع نهاية العام الجاري، قائلا: إن سعر التذكرة للمواطن المصري سيكون 60 جنيها، وللطالب سيكون 30 جنيها، وسعر تذكرة الدخول لرحلات المدارس الحكومية وذوي الهمم سيكون بالمجان، كما يحدث في كل المتاحف المصرية.

وأضاف العناني، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن سعر تذكرة زيارة المتحف المصري الكبير للأجانب 500 جنيه للزيارة المجمعة، أو زيارة لمجموعة توت عنخ آمون ستكون بـ 400 جنيه، وباقي قاعات المتحف سعر التذكرة بـ 200 جنيه.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن تأمين المتحف المصري الكبير من الخارج سيكون مسئولية شرطة السياحة والآثار، والتأمين من الداخل سيتم إسناده إلى أمن وزارة الآثار ومدير المتحف سيكون مواطن مصري موظف في وزارة الآثار، مضيفا: ستتم الاستعانة بشركة عالمية لتقديم وتشغيل الخدمات وتقوم بالتسويق والصيانة وتشغيل المطاعم والكافيهات تحت إشراف من وزارة السياحة والآثار.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والأثار المتحف المصري اخبار

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