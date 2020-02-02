وزير الشباب يطلق شعلة أسبوع الفتيات بجامعة الفيوم ( صور)



وأعلن "صبحي"، بدء فعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس، الذي تستضيفه جامعة الفيوم للمرة الأولى خلال الفترة بدء من ٣١ يناير وحتى ٦ فبراير، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومعالي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رؤساء الجامعات المشاركة ونواب رؤساء الجامعات وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، وكان على رأس مستقبلي الضيوف الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.



قدم وزير الشباب والرياضة الشكر للحضور، ومحافظة الفيوم، والجامعة، لاستضافتها هذا الحدث الضخم وعلى الجهد الذي قامت به الجامعة في تنظيم واستقبال الوفود المشاركة، معلنا بدء فعاليات الأسبوع الخامس لفتيات الجامعات المصرية.



قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، والدكتور احمد جابر شديد، رئيس الجامعة، بإطلاق شعلة أسبوع الفتيات الخامس بجامعة الفيوم، بمشاركة ٣٥٠٠ فتاة ممثلين لـ ٢٧ جامعة مصرية، وذلك باستاد الفيوم الرياضي، بحضور عدد من نواب البرلمان والوزراء ونواب الجامعات المصرية وعمداء الكليات والشخصيات العامة بمحافظة الفيوم.