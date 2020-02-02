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بعد مصرع نجلها على يد أصدقائه.. المذيعة مروة ميمي باكية: "عايزه حقه اقفوا معايا"
الأحد 02/فبراير/2020 - 02:39 ص
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لمياء علي
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طالبت مذيعة النهار مروة ميمي، الجميع بمساندتها والوقوف بجانبها لأخذ حق نجلها كريم 15 عامًا، وذلك بعد أن لقى مصرعه إثر إطلاق الرصاص عليه من أحد أصدقاءه بالخطأ.
وكتبت ميمي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "عايزه حق ابني، اقفوا معايا، كان رايح يوم إجازته يلعب مع أصحابه بلاي استيشن في منزل صاحبه يعملو فيه كده يموتوه اقفوا معايا كلكو، قلبي اتكسر".
كان كريم قد تواجدت برفقة أصدقائه الأربعة داخل الشقة بهدف اللعب والتسلية، وكانوا يمزحون سويًا بإطلاق الرصاص من مسدس أحدهم، ولكن يشاء القدر أن ينقلب هذا المزاح والهزار إلى حقيقة وجريمة قتل لتنتهي حياة شاب في عمر الورود.
وتم إلقاء القبض على المتهم وترحيله لديوان قسم قصر النيل للتحقيق معه.
كان كريم قد تواجدت برفقة أصدقائه الأربعة داخل الشقة بهدف اللعب والتسلية، وكانوا يمزحون سويًا بإطلاق الرصاص من مسدس أحدهم، ولكن يشاء القدر أن ينقلب هذا المزاح والهزار إلى حقيقة وجريمة قتل لتنتهي حياة شاب في عمر الورود.
وتم إلقاء القبض على المتهم وترحيله لديوان قسم قصر النيل للتحقيق معه.
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