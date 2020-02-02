بعد مصرع نجلها على يد أصدقائه.. المذيعة مروة ميمي باكية: "عايزه حقه اقفوا معايا"

مذيعة النهار مروة ميمي،

15 عامًا، وذلك بعد أن لقى مصرعه إثر إطلاق الرصاص عليه من أحد أصدقاءه بالخطأ.

كان رايح يوم إجازته يلعب مع أصحابه بلاي استيشن في منزل صاحبه يعملو فيه كده يموتوه اقفوا معايا كلكو، قلبي اتكسر".



كان كريم قد تواجدت برفقة أصدقائه الأربعة داخل الشقة بهدف اللعب والتسلية، وكانوا يمزحون سويًا بإطلاق الرصاص من مسدس أحدهم، ولكن يشاء القدر أن ينقلب هذا المزاح والهزار إلى حقيقة وجريمة قتل لتنتهي حياة شاب في عمر الورود.



وتم إلقاء القبض على المتهم وترحيله لديوان قسم قصر النيل للتحقيق معه.

وكتبت ميمي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "عايزه حق ابني، اقفوا معايا،