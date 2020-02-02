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سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على مواقع تابعة لحماس
الأحد 02/فبراير/2020 - 01:46 ص
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الفجر
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، أن سلاح الجو الإسرائيلي، شن غارة على موقعا تابعًا لحركة حماس شمال غزة.
الجدير بالذكر أن الأوضاع في غزة عادت للتوتر مرة أخرى بين الفصائل الفلسطينية، والقوات الإسرائيلية، ووقعت عشرات الإصابات بين صفوف المحتجين، أمس الجمعة.
الجدير بالذكر أن الأوضاع في غزة عادت للتوتر مرة أخرى بين الفصائل الفلسطينية، والقوات الإسرائيلية، ووقعت عشرات الإصابات بين صفوف المحتجين، أمس الجمعة.
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