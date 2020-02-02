Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواجهة نارية لبروسيا دورتموند في فبراير

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:39 ص
Advertisements
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
محمد الدمتناوي
Advertisements
ينتظر فريق بوروسيا دورتموند، مواجهات قوية وساخنة في شهر فبراير في الدوري الألماني، وبطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث يلتقي فريق بوروسيا دورتموند الألماني أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة.

ويستعرض لكم"الفجر الرياضي"، مواجهات بوروسيا دورتموند في شهر فبراير كالتالي: 

 افتتح بوروسيا دورتموند مواجهات هذا الشهر بمباراة فريق يونيون برلين، والتي تمكن بالفوز بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

ثم يلتقي بوروسيا دورتموند أمام فريق فيردر بريمن، فى إطار منافسات دور الستة عشر من كأس ألمانيا، يوم الثلاثاء 4 فبراير، فى تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ثم يحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على فريق باير ليفركوزن، فى الجولة الواحد والعشرين من الدورى الألمانى، يوم السبت 8 فبراير، فى تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ثم يستضيف دورتموند فريق آينتراخت فرانكفورت، فى الجولة الثانية والعشرين من الدورى الألمانى، يوم الجمعة 14 فبراير، فى تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

ثم يستضيف بوروسيا دورتموند فريق باريس سان جيرمان، في مباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دورى أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 18 فبراير، فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ويحل دورتموند ضيفاً على فريق فيردر بريمن، فى إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدورى الألمانى، يوم السبت 22 فبراير، فى تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

ومع أخر مبارايات أمام فريق فرايبورج، فى الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الألمانى، يوم السبت 29 فبراير، فى تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دورتموند توقيت مكة بروسيا دورتموند بروسيا الدوري الإيطالي الان بروسيا دورتموند

أخبار تهمك

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي الآن|مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بدون تقطيع| مباراة الاهلي ضد الهلال اليوم AHLY WON

منذ حوالي 6 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر KORA LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم هدف أفشه AHLY TOADY

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 5 ساعات

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 31-8-2019.. مواجهات نارية في الدوري الإنجليزي.. وقمة منتظرة في الدوري الإيطالي

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-9-2019.. مواجهات نارية في الدوري الإنجليزي.. واختبارات صعبة للأهلي والزمالك بأفريقيا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 28 / 9 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 19 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم .. بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 2 / 11 / 2019 بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

08:59 م

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

09:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status