مواجهة نارية لبروسيا دورتموند في فبراير

ينتظر فريق بوروسيا دورتموند، مواجهات قوية وساخنة في شهر فبراير في الدوري الألماني، وبطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث يلتقي فريق بوروسيا دورتموند الألماني أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ترتيب بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني





ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة.



ويستعرض لكم"الفجر الرياضي"، مواجهات بوروسيا دورتموند في شهر فبراير كالتالي:

افتتح بوروسيا دورتموند مواجهات هذا الشهر بمباراة فريق يونيون برلين، والتي تمكن بالفوز بخمسة أهداف مقابل لا شيء.



ثم يلتقي بوروسيا دورتموند أمام فريق فيردر بريمن، فى إطار منافسات دور الستة عشر من كأس ألمانيا، يوم الثلاثاء 4 فبراير، فى تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.



ثم يحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على فريق باير ليفركوزن، فى الجولة الواحد والعشرين من الدورى الألمانى، يوم السبت 8 فبراير، فى تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.



ثم يستضيف دورتموند فريق آينتراخت فرانكفورت، فى الجولة الثانية والعشرين من الدورى الألمانى، يوم الجمعة 14 فبراير، فى تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.



ثم يستضيف بوروسيا دورتموند فريق باريس سان جيرمان، في مباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دورى أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 18 فبراير، فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



ويحل دورتموند ضيفاً على فريق فيردر بريمن، فى إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدورى الألمانى، يوم السبت 22 فبراير، فى تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

