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أحمد موسى يكشف كارثة فعلها الإخوان في آثار مصر

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:04 ص
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أحمد موسى
أحمد موسى
أشرقت حفني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ارتكبت جرائمًا كبيرة في حق المتاحف والآثار خلال أحداث يناير 2011، موضحا أن متحف ملوي تم سرقته أثناء عام 2011 وتم اغتيال الرجل الذي كان مكلف بمنح الزائرين التذاكر.

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم، من برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، أن عناصر الإخوان الإرهابية قاموا بسرقة المتاحف والآثار الموجودة فيه وحطموا الآثار التي لم يسرقونها، كما حرقوا أيضا عدد من تلك الآثار، معلقا: "الخونة سرقوا الأثار وحرقوها".

وتابع الإعلامي: خلال أحداث يناير 2011 قام الكثير من الأشخاص، وعلى رأسهم عناصر الإخوان، بالتنقيب عن الآثار وسرقتها، وحققوا مكاسب بملايين ومليارات الجنيهات.
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الإخوان أحمد موسى آثار

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