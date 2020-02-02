أحمد موسى يكشف كارثة فعلها الإخوان في آثار مصر



وتابع الإعلامي: خلال أحداث يناير 2011 قام الكثير من الأشخاص، وعلى رأسهم عناصر الإخوان، بالتنقيب عن الآثار وسرقتها، وحققوا مكاسب بملايين ومليارات الجنيهات.

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم، من برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، أن عناصر الإخوان الإرهابية قاموا بسرقة المتاحف والآثار الموجودة فيه وحطموا الآثار التي لم يسرقونها، كما حرقوا أيضا عدد من تلك الآثار، معلقا: "الخونة سرقوا الأثار وحرقوها".