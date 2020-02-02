Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواجهات من العيار الثقيل في إنتظار يوفنتوس خلال شهر فبراير

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:30 ص
Advertisements
يوفنتوس
يوفنتوس
عبد القادر عرابي
Advertisements
يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي ومدربه ماوريسيو ساري لإفتتاح مباريات شهر فبراير ظهر اليوم الأحد، من ملعب أرتيميو فرانكي، عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.
وسيواجه البيانكونيري تحديات قوية على مستوى بطولات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، بالإضافة لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويحتل يوفنتوس المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة بفارق نقطة عن إنتر ميلان الثاني برصيد 48 نقطة، وتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا، بالإضافة لتواجده في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وفيما يلي، الجدول الكامل لمباريات يوفنتوس خلال شهر فبراير، مع الوضع في الإعتبار أن المواعيد بتوقيت القاهرة.
1- فيورنتينا – الدوري الإيطالي الجولة 22 – (ملعب أرتيميو فرانكي) – 2 فبراير – الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
2- هيلاس فيرونا – الدوري الإيطالي الجولة 23 – (ملعب مارك أنطونيو بينتيجودي) – 8 فبراير – الساعة العشرة إلا ربع مساء.
3- ميلان – كأس إيطاليا الدور نصف النهائي– (ملعب سان سيرو) – 13 فبراير – الساعة العاشرة إلا ربع مساء.
4- بريشيا – الدوري الإيطالي الجولة 24 – (ملعب أليانز ستاديوم) – 16 فبراير – الساعة الرابعة مساء.
5- سبال – الدوري الإيطالي الجولة 25 – (ملعب باولو مادزا) – 22 فبراير – الساعة السابعة مساء.
6- ليون الفرنسي – ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا – (ملعب جيرلان) – 26 فبراير– الساعة العاشرة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس فيالدوري الإيطالي يوفنتوس ميلان ماوريسيو ساري كريتسيانو رونالدو دوري أبطال إوربا يوفنتوس انترميلان يوفنتوس مباشر انتر ميلان الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 5 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر KORA LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي الآن|مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بدون تقطيع| مباراة الاهلي ضد الهلال اليوم AHLY WON

منذ حوالي 6 ساعات

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 6 ساعات

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 9 ساعات

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ حوالي 5 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم هدف أفشه AHLY TOADY

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بالدوري الإيطالي ومشاهدة البث المباشر

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان في الديربي

تعرف على مبارايات اليوم الأحد 27 - 10 - 2019 في الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الايطالي قبل انطلاق الجولة العاشرة

يوفنتوس يصطدم بساسولو وإنتر ميلان ضد سبال

مباريات إنتر ميلان فى شهر ديسمبر.. جولة الحسم أمام برشلونة ومواجهة روما و فيورنتينا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

08:59 م

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

09:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status