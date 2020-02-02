وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدء أنشطة أسبوع فتيات الجامعات الخامس، في جامعة الفيوم، والمقرر أن يمتد في الفترة من من ٣١ يناير وحتى ٦ فبراير.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومعالي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رؤساء الجامعات المشاركة، ونواب رؤساء الجامعات، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، وكان على رأس مستقبلي الضيوف الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.قدم وزير الشباب والرياضة الشكر للحضور، ومحافظة الفيوم والجامعة لاستضافتها هذا الحدث الضخم، وعلى الجهد الذي قامت به الجامعة في تنظيم واستقبال الوفود المشاركة، معلنًا بدء فعاليات الأسبوع الخامس لفتيات الجامعات المصرية.وفي كلمته، عبر الدكتور أحمد الأنصاري، عن رغبته في أن يكون هذا الحدث فرصة لتبادل الآراء، والمزج بين الثقافات المختلفة لفتيات الجامعات المشاركة.وأوضح الدكور أحمد جابر شديد، أن تنظيم جامعة الفيوم لمثل هذا الحدث الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى منذ إنشاءها، جاء بعد ثمرة تعاون جادة تمت بين الجامعة وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، ليظهر الأسبوع بالشكل الذي يليق بمحافظة الفيوم، لوضعها بمكانها الصحيح ثقافيا وسياحيا، مشيرا إلى أن الحدث اكتمل بحضور ٢٧ جامعة، وهو الأكبر من حيث عدد الجامعات المشاركة في الأعوام السابقة.وأضاف أن الهدف الأسمى لمثل هذا الحدث هو غرس روح الانتماء بين طالبات الجامعات، وتأهيلهم لمواكبة التطور، مؤكدًا أن الدولة تتبنى العقول الشابة لبناء المستقبل.وخلال الحفل تقدم طابور عرض الجامعات المشاركة وشعلة الأسبوع ورفع علم وشعار الأسبوع، وقامت الطالبات بترديد قسم الأسبوع ثم تخلل الاحتفال عدد من العروض للثقافة الجوية، وعرض رياضي لطلاب كلية التربية الرياضية في جامعة الفيوم، ثم فقرة فنية للنجم حمادة هلال.