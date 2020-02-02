Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:46 ص
Advertisements
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
ريهام على
Advertisements
أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدء أنشطة أسبوع فتيات الجامعات الخامس، في جامعة الفيوم، والمقرر أن يمتد في الفترة من  من ٣١ يناير وحتى ٦ فبراير.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومعالي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رؤساء الجامعات المشاركة، ونواب رؤساء الجامعات، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، وكان على رأس مستقبلي الضيوف الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.

قدم وزير الشباب والرياضة الشكر للحضور، ومحافظة الفيوم والجامعة لاستضافتها هذا الحدث الضخم، وعلى الجهد الذي قامت به الجامعة في تنظيم واستقبال الوفود المشاركة، معلنًا بدء فعاليات الأسبوع الخامس لفتيات الجامعات المصرية.

وفي كلمته، عبر الدكتور أحمد الأنصاري، عن رغبته في أن يكون هذا الحدث فرصة لتبادل الآراء، والمزج بين الثقافات المختلفة لفتيات الجامعات المشاركة.

وأوضح الدكور أحمد جابر شديد، أن تنظيم جامعة الفيوم لمثل هذا الحدث الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى منذ إنشاءها، جاء بعد ثمرة تعاون جادة تمت بين الجامعة وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، ليظهر الأسبوع بالشكل الذي يليق بمحافظة الفيوم، لوضعها بمكانها الصحيح ثقافيا وسياحيا، مشيرا إلى أن الحدث اكتمل بحضور ٢٧ جامعة، وهو الأكبر من حيث عدد الجامعات المشاركة في الأعوام السابقة.

وأضاف أن الهدف الأسمى لمثل هذا الحدث هو غرس روح الانتماء بين طالبات الجامعات، وتأهيلهم لمواكبة التطور، مؤكدًا أن الدولة تتبنى العقول الشابة لبناء المستقبل.

وخلال الحفل تقدم طابور عرض الجامعات المشاركة وشعلة الأسبوع ورفع علم وشعار الأسبوع، وقامت الطالبات بترديد قسم الأسبوع ثم تخلل الاحتفال عدد من العروض للثقافة الجوية، وعرض رياضي لطلاب كلية التربية الرياضية في جامعة الفيوم، ثم فقرة فنية للنجم حمادة هلال.
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
وزير الشباب والرياضة يعلن بدء أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الجامعات المصرية اسبوع فتيات الجامعات اسبوع الفتيات

أخبار تهمك

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 9 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 7 ساعات

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ حوالي 15 ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 7 ساعات

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 11 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر KORA LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 6 ساعات

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الفيوم يضع آليات "أسبوع الفتيات" مع المحافظ

بدء كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية بشوارع الفيوم (فيديو وصور)

رفع علم مصر بشوارع الفيوم في أسبوع فتيات الجامعات (صور)

التنورة والمزمار.. في احتفالية أسبوع فتيات الجامعات المصرية (صور)

سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم

بدء ماراثون أسبوع الفتيات بجامعة الفيوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

08:59 م

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

04:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status