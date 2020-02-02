الشرطة السودانية تحتجز جماهير الأهلي في ملعب الجوهرة

قررت قوات الأمن السودانية المسئولة عن تأمين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الهلال السوداني، عدم خروج أي من مشجعين المارد الأحمر من ملعب المباراة، حتى هذه اللحظة.





وجاء قرار القوات الأمنية، من أجل منع الاحتكاك الجماهيري بين الفريقين، بعدما شهدت أحداث شغب داخل الملعب من جماهير الهلال السوداني. وكان المغربي رضوان جيد حكم مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني، أوقف المباراة لما يقرب من عشر دقائق بسبب الاقتحام الجماهيري. واقتحم عدد من الجماهير السودانية ارض الملعب، بالإضافة إلى القاء زجاجات المياة وكراسي المدرجات.





واعترضت الجماهير على قرارت الحكم المغربي، بالإضافة إلى اعتراض لاعبو الفريق السوداني وجهازه الفني. وانتهت مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، بهدف لكل فريق لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ليضمن المارد الأحمر تأهله للدور الثاني رفقة النجم الساحلي التونسي صاحب صدارة المجموعة.