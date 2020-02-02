ارتفاع عدد ضحايا "كورونا" في الصين إلى 294 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 294 حالة وفاة، بعد أن سجلت 45 حالة وفاة جديدة في إقليم هوبي، السبت.



وأفادت قناة العربية في خبر عاجل، أن الصين سجلت أيضا 1921 إصابة جديدة في نفس الإقليم.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.