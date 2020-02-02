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'الصحفيين' توجه الدعوة للزملاء بـ'الصباح' لحضور اجتماع المجلس المقبل

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:54 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، أن النقيب ضياء رشوان وجه الدعوة لجميع الزميلات والزملاء الصحفيين بجريدة الصباح، لحضور اجتماع مجلس النقابة، المقرر له الخميس المقبل في تمام الواحدة ظهرًا، وذلك لمناقشة أزمة الجريدة، وتهديد الإدارة بالتصفية.

وقال وكيل أول النقابة في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن جميع الزميلات والزملاء أعلنوا خلال اجتماعهم مع النقيب ووكيل أول النقابة، وبعض أعصاء المجلس، تمسكهم باستمرار صدور الجريدة، ورفض قرار الإدارة بالإغلاق، وبالتالي رفض قرار التسوية، ورفض قبول أي تسويات تقدمها الإدارة، وأكدوا أنهم لن يشاركوا في أية لقاءات مع الإدارة، إلا في حضور مجلس النقابة.

وأضاف "عبدالرحيم" أن الزميلات والزملاء أعلنوا رفضهم التام، للاجتماع المزمع عقده مع الإدارة، والمحدد له اليوم، لحين حل الأزمة.

كانت إدارة جريدة الصباح، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، أعلنت عن طريق رئيس مجلس التحرير سالي عاطف، قرار الإدارة بغلق الجريدة نهائيًا، وإبلاغ الزملاء الصحفيين العاملين بالتوجه إلى مقر قناة دريم، للتفاوض حول مستحقاتهم المتأخرة لنحو 6 أشهر.


وحرر الزملاء محضر إثبات حالة في قسم شرطة الدقي الأسبوع الماضي، على أعقاب غلق الإدارة لمقر الجريدة الكائن بحي الدقي بالقاهرة.

وتوجه الزملاء منذ أيام إلى مقر عملهم، إلا أنهم فوجئوا بغلق المقر، وإبلاغهم بنقله إلى مقر قناة دريم بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أن الإدارة أبلغت الزملاء بقرارها غلق الجريدة بشكل نهائي.
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