لبلبة لـ"الفجر الفني": لن أشارك في دراما رمضان 2020









ينتظر الجمهور بحماس شديد كل عام، الأعمال التي تشارك فيها الفنانة الكبيرة لبلبة، خلال السباق الدرامي الرمضاني.وقالت لبلبة، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنها ستغيب هذا العام عن دراما رمضان 2020، ولم تشارك في أي مسلسل يقدم في الشهر الكريم.كانت لبلبة قد تألقت في مسلسل الشارع اللي ورانا وقدمت أداءً وصفه الجمهور بالعالمي، وأخذوا يرددوا جملتها المتكررة في كل المشاهد وهي "يطبطب على قلبك ربنا".جدير بالذكر أن مسلسل "الشارع اللي ورانا" من بطولة درة وفاروق الفيشاوي وأحمد حاتم ونسرين أمين وسناء شافع وصفاء الطوخي وكوكبة من النجوم، ومن تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدي الهواري.