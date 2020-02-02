Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاتب: قدمت بلاغًا بمقتل جمال حمدان

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:40 ص
Advertisements
يوسف القعيد
يوسف القعيد
كساب أحمد
Advertisements
قال الكاتب يوسف القعيد، إنه ذهب إلى رئيس نيابة مصر القديمة، وقدم بلاغًا بأن المفكر جمال حمدان قتل، ولكن البلاغ رفض، لأنه ليس صاحب مصلحة، مشيرًا إلى أن "حمدان" لم يكن يعتاد أن يسخن الطعام، بينما الرواية الرسمية التي تتحدث عن مقتله تتحدث بأن أنبوبة "البوتجار" انفجرت أثناء تسخينه للطعام، غير منطقية حيث كان معتادًا على أكل الطعام باردًا، والشيء الوحيد الذي كان يتناول ساخنًا، هو الشاي الساعة الخامسة مساءًا على الطريقة الإنجليزية. 

ولفت "القعيد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز"، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن هناك 3 كتبًا خاصة بـ "حمدان" فقدت بعد وفاته، خلاف أن هناك ساكنًا قام بتأجير الشقة المجاورة له قبل وفاته بأيام، وبعد رحيله غادر الشقة، وهو ما يؤكد فكرة مقتله.

ولفت الكاتب، إلى أن يتوقع أن تكون اسرائيل هي من قامت بقتله، خاصة أن فلسطين كانت أيقونة عمره، وكانت بالنسبة له شديدة الأهمية، ولم يكن يصف اسرائيل إلا بالعدو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوسف القعيد جمال حمدان اخبار

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 10 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ حوالي 9 ساعات

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 10 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر KORA LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ حوالي 8 ساعات

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 9 ساعات

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 10 ساعات

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 9 ساعات

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 14 ساعة

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مصطفي ثابت: تحقيق المصالحة القطرية خلال 2019 أمر صعب جدًا (فيديو)

الخميس.. "الحياة وON E" يعرضان فيلم وثائقيا حول لغز وفاة جمال حمدان

شقيق جمال حمدان يكشف كواليس جديدة عن حياة العالم الراحل ومدبر عملية اغتياله

يوسف القعيد يكشف تفاصيل جديدة قبل اغتيال جمال حمدان

"مبني للمجهول".. فيلم وثائقي يكشف لغز مقتل جمال حمدان (فيديو)

"مبني للمجهول".. فيلم وثائقي يكشف لغز مقتل جمال حمدان (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

08:59 م

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

04:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status