كاتب: قدمت بلاغًا بمقتل جمال حمدان

كان معتادًا على أكل الطعام باردًا، والشيء الوحيد الذي كان يتناول ساخنًا، هو الشاي الساعة الخامسة مساءًا على الطريقة الإنجليزية.



ولفت "القعيد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز"، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن هناك 3 كتبًا خاصة بـ "حمدان" فقدت بعد وفاته، خلاف أن هناك ساكنًا قام بتأجير الشقة المجاورة له قبل وفاته بأيام، وبعد رحيله غادر الشقة، وهو ما يؤكد فكرة مقتله.



ولفت الكاتب، إلى أن يتوقع أن تكون اسرائيل هي من قامت بقتله، خاصة أن فلسطين كانت أيقونة عمره، وكانت بالنسبة له شديدة الأهمية، ولم يكن يصف اسرائيل إلا بالعدو.



قال الكاتب يوسف القعيد، إنه ذهب إلى رئيس نيابة مصر القديمة، وقدم بلاغًا بأن المفكر جمال حمدان قتل، ولكن البلاغ رفض، لأنه ليس صاحب مصلحة، مشيرًا إلى أن "حمدان" لم يكن يعتاد أن يسخن الطعام، بينما الرواية الرسمية التي تتحدث عن مقتله تتحدث بأن أنبوبة "البوتجار" انفجرت أثناء تسخينه للطعام، غير منطقية حيث