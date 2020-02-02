عاجل- بعثة الأهلي تصل إلى فندق الإقامة بالسودان

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى فندق الإقامة بالخرطوم عقب نهاية مباراة الهلال السوداني.



وكانت القوات الأمنية قد رفضت خروج بعثة الأهلي من ملعب الجوهرة الزرقاء إلا بعد خلو محيط الملعب من جماهير السودان بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة.



ومن المقرر أن تقوم بعثة الأهلي بحمل حقائبها ثم الذهاب إلى مطار الخرطوم استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.



وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام الهلال السوداني حيث احتل المركز الثاني خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة.