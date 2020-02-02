خاص.. كريم حافظ يتحدث للفجر الرياضي بعد الانضمام لصفوف "ملطية سبور التركي"

عبر اللاعب الدولي المصري كريم حافظ، عن سعادته للانضمام لصفوف نادي ملطية سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من صفوف نادي وادي دجلة علي سبيل الأعارة لمدة 6 شهور مع أحقية الشراء في نهاية هذا الموسم.





وتحدث ظهير أيسر منتخبنا الوطني في تصريحات خاصة للفجر الرياضي بعد إعلان نادي ملطية سبور عن الصفقة قائلا:" تلقيت العديد من العروض في الدوريات الأوربية خلال هذا الشهر، كان أبرزها من الدوري الفرنسي لكن قررت الانضمام لصفوف نادي ملطية سبور التركي بعد أن تحدث معي مدرب الفريق حيث أتطلع للمشاركة بشكل أساسي مع نادي ملطية سبور وإثبات قدراتى، للعودة مرة أخري لصفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة".





وأضاف اللاعب الدولي المصري:"فضلت الاستمرار في الدوري التركي، حيث حصلت علي كثير من الخبرات في الكرة التركية بعد اللعب مع نادي باشاك شهير ونادي قاسم باشا سأبذل قصارى جهدي مع نادي ملطية سبور التركي وسأعمل بكل جدية في الفترة القادمة وأجتهد من أجل العودة مجددا لصفوف المنتخب الوطني".



