عاجل.. إطلاق نار داخل كنيسة بالولايات المتحدة وسقوط ضحايا

فتح شخصا مسلحًا النار داخل كنيسة "فيكتوري سيتي"، في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، مساء السبت، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين.



وأفادت "روسيا اليوم"، في خبر عاجل، أن القتيلين هما مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا، ورجل آخر، فيما أصيب طفل وامرأة.



هذا، ولم تنكشف بعد دوافع الحادث، أو مدى علاقته بالإرهاب.