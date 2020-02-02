"الأرصاد" تحذر المواطنين: "مانتغرش بدفء الطقس في النهار"

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة الفترة الحالية تدور حول المعدلات الطبيعية خلال ساعات النهار، وبمجرد غياب أشعة الشمس تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير، ولذلك هناك فرقًا كبيرًا بين درجات الحرارة في النهار والليل وتصل لـ10 درجات.



وشدد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، على ضرورة تناول الملابس الشتوية والثقيلة خارج المنزل، خاصة في الساعات المتأخرة ليلًا أو في الصباح، معقبًا: "ما نتغرش بأن الطقس دافئ في النهار".



ولفت رئيس مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة المائية أحد العلامات الدالة على استقرار حالة الطقس، وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق، خاصة بالقرب من الطرق القريبة من المسطحات المائية، ومن المتوقع تحسن الرؤية خلال الساعة 10 صباحًا.

