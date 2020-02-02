أديب يرد على ترويجه لـ خطة السلام الأمريكية بحواره مع كوشنر

عقب الإعلامي عمرو أديب، على من يردد أن لقاءه مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب، ترويجًا لصفقة القرن، قائلا: "كوشنر مش مستني عمرو أديب عشان يروج له".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كوشنر أكد خلال حواره على اصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون هناك دولة فلسطينية، معقبا: "الحوار فرصة تعرفوا الناس دي بتفكر إزاي".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "حواري مع كوشنر ليس مناظرة أو خناقة.. عايزين بس نفهم".

