هل خضعت دومينيك حوراني لعملية تجميل؟ (صورة)













أثارت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، شكوك جمهورها بعد نشر مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت دومينيك، خلال الصور بملامح متغيرة وخصوصًا أنفها، كما ارتدت فستانًا باللون الاحمر ومترز باللون الاسود وكان شعرها طويل منسدلًا واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".وعلقت حوراني، على الصور قائلة: "صباح الخير والسلام الداخلي والتفاؤل".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، فكتب أحد متابعيها "دومنيك إنتي متغيرة بزاف عاملة عمليات تجميل" فيما أضاف آخر"شكلك متغير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "زي القمر ربنا يكرمك".ويذكر أن آخر أعمال دومنيك حوراني، مسلسل "سرايا حمدين"، وتدور أحداثة في إطار الغموض والإثاره، وشارك في البكولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محمد ثروت ونرمين ماهر وسامح حسين، والمسلسل من إخراج سيف يوسف.