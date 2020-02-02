الأربعاء المقبل.. إنطلاق برنامج "بر الأمان" على "القاهرة والناس"





"بر الأمان" هو برنامج إجتماعي إنساني خيري، يناقش العديد من الموضوعات الإجتماعية الإنسانية على مستوى الوطن العربي وتوطيد أواصر التلاحم والترابط بين المجتمعات العربية.



وصرحت الإعلامية جيسي العاصي، بأن البرنامج يتناول العديد القضايا وفتح ملفات تهدف إلى دعم الشعوب العربية بطريقة مختلفة وواقعية عبر نقل الصورة الحية من داخل المجتمعات العربية والانتقال إلى معظم الأراضي بالدول العربية لنقل ومعاينة تلك القضايا والأعباء التي يحملها المواطن العربي على كاهله، ومحاولة إيجاد حلول لتغييرها إلى الأفضل وتحويل الصور السلبية الي صور إيجابية، وتوجيه رساله حية من أرض الواقع إلى الشعوب العربية بضرورة التلاحم والتماسك لمواجهة التحديات الراهنة بالوطن العربي، والتركيز على الخير الداخلي للإنسان العربي، وتقديم المساعدات الخيرية والعلاجية، وخلق الابتسامات على وجوه عربية ليصلوا إلى الطمأنينة وبر الأمان.



يذكر أن أولى حلقات البرنامج ستكون من داخل الأراضي اللبنانية، وسيتم عرضها الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، والبرنامج برئاسة تحرير الإعلامية شيرين بكر، بروديوسر أيمن جابر، وفكرة برومو حمادة صادق، وإخراج محمد شاكر.









تبدأ الإعلامية جيسي العاصي الموسم الثاني ببرنامجها "بر الأمان" الأربعاء المقبل على شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.