أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2-2-2020 وسط توقعات بصعود سعر المعدن الأصفر

حققت أسعار الذهب استقرار في التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 2-2-2020، في الوقت الذي كان قد قفز سعر جرام الذهب بقيمة 4 جنيهات نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد ارتفاع سعر الذهب العالمي.

وجائت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2-2-2020 كالأتى في محلات الصاغة :

سعر عيار 24 بلغ نحو 797 جنيهًا،

يعر عيار 21 بلغ نحو 697 جنيهًا،

سعر عيار 18 بلغ نحو 597 جنيهًا،

سجل الجنيه الذهب 5 آلاف و576 جنيها









سعر الذهب العالمي

وجاء صعود سعر جرام الذهب خلال تعاملات الأمس الجمعه، بعد ارتفاع سعر الذهب العالمي.

وصعدت أسعار الذهب إلى اعلي مستويات في خمس شهور وصعد الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعه 0.7% إلى 1584.77 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول موسعا مكاسبه منذ بداية الشهر إلى أكثر من 4%

وتوقع عدد من خبراء في مجال الاستثمار بالذهب، أن تشهد أسعار الذهب خلال الأيام المقبله ارتفاعات قوية، مع صعود سعر الذهب العالمي نتيجة الخوف من عدم السيطرة على انتشار فيروس كورونا