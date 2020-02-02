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دوري أبطال إفريقيا تشهد حدثُا تاريخيًا غير مسبوق في دور الثمانية

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:09 ص
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دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا
علاء خليف
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اسدل الستار على مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واكتمل عقد الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي بالبطولة القارية، بعدما حسم فريقي النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري بطاقتي التأهل الأخيرتين بالبطولة.

تأهل النجم الساحلي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بينما جاء الأهلي في المركز الثاني بـ11 نقطة.

الأندية المتأهلة لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا:

1- المجموعة الأولي:

مازيمبي 14 نقطة - الزمالك 11 نقطة

2- المجموعة الثانية: 

النجم الساحلي 12 نقطة - الأهلي 11 نقطة

3- المجموعة الثالثة:

ماميلودي صنداونز 14 نقطة - الوداد المغربي 9 نقاط

4- المجموعة الرابعة:

الترجي التونسي 11 نقطة - الرجاء المغربي 11 نقطة

حدث تاريخي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:

وتشهد بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي حدثًا تاريخيًا، بعدما تأهل 8 أبطل سابقين للبطولة إلي الدور ربع النهائي للمرة الأولي في التاريخ، حيث لم يحدث في أي نسخة سابقة تواجد هذا العدد من الأبطال في هذا الدور  بالبطولة القارية.

ترتيب الأبطال الثمانية المتأهلين لربع النهائي الإفريقي:

1- الأهلي (8 ألقاب)
2- مازيمبي (5 ألقاب)
3- الزمالك (5 ألقاب)
4- الترجي التونسي (4ألقاب)
5- الرجاء الرياضي (3 ألقاب)
6- الوداد البيضاوي (2 لقب)
7- النجم الساحلي (لقب وحيد)
8- صن داونز (لقب وحيد).

كما يشهد هذا الدور ايضًا سيطرة عربية بعدما تأهل 6 أندية عربية (الأهلي - الزمالك - الرجاء - الوداد - الترجي - النجم الساحلي)، مما يجعل احتمالات تتويج فريقًا عربيًا بلقب البطولة الإفريقية كبيرًا هذا العام.

يذكر أن قرعة دور الثمانية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية ستقام يوم 5 فبراير الجاري.

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