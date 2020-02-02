لعبة تنهي حياة شاب في عمر الورود.. القصة الكاملة لمقتل نجل المذيعة مروة ميمي









لقي نجل مذيعة النهار مروة ميمي 15 عامًا، مصرعه إثر إطلاق الرصاص عليه من أحد أصدقاءه بالخطأ.وتكمن تفاصيل الواقعة في تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغًا يفيد بسماع صوت إطلاق النار من داخل إحدى الشقق بالزمالك، وفور المعاينة، وجد شاب يدعى كريم مقتولًا على يد أصدقائه.وكان يتواجد كريم برفقة أصدقائه الأربعة داخل الشقة بهدف اللعب والتسلية، وكانوا يمزحون سويًا بإطلاق الرصاص من مسدس أحدهم، ولكن يشاء القدر أن ينقلب هذا المزاح والهزار إلى حقيقة وجريمة قتل لتنتهي حياة شاب في عمر الورود.وتم إلقاء القبض على المتهم وترحيله لديوان قسم قصر النيل للتحقيق معه.