أسعار الدولار بجميع البنوك اليوم الأحد 2-2-2020 أول تعاملات شهر فبراير

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه أستقرار، اليوم الأحد 2-2-2020، أولي تعاملات الأسبوعية من شهر فبراير، بعدما شهدت العملة الخضراء أنخفاضات قوية خلال تعاملات شهر يناير الماضي.

أسعار الدولار اليوم الأحد 2-2-2020 :

وبلغ سعر الدولار مقالبل الجنيه في البنك المركزي نحو 15.74 جنيه للشراء 15.84 جنيه، بينما سجل سعر الدولار في 16.06 جنيه و16.16 جنيه للشراء. للبيع في بنك البركة، وبلغ في بنك قناة السويس نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلى المصري والمصرف المتحد وكريدي أجريكول نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

الدولار يفقد 25 قرشا في شهر يناير :

ومع ارتفاع حجم التدفقات النقدية على البنوك تراجع الدولار أمام الجنيه بقيمة 25 قرشا خلال تعاملات شهر يناير، حبث ذكر البنك المركزي أنه بلغ حجم التدفقات النقدية الأجنبيه قيمة 1.7 مليار دولار خلال ذات الفترة.